https://static.news.ru/photo/0e23fd84-99c2-11e9-b88a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специалисты туриндустрии и экономисты нашли объяснение тому, что подавляющее большинство россиян не ездит в отпуск за границу. По последним данным ФОМ, отдохнуть летом в странах дальнего зарубежья планируют лишь 3% респондентов, ближнего — 2%.

Одна из причин такой статистики — переориентация туриндустрии с зарубежных предложений на отечественные. По словам, главы транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, эта тенденция продолжается уже третий год.

Всё благодаря пакетным турам, транспортной доступности, развитию системы „Всё включено“ на российских курортах, и самое главное, качеству сервиса. У нас пять крупнейших туроператоров управляют собственными авиакомпаниями, и что очень ещё важнее управляют собственными гостиницами гостиничным фондом, — рассказал Горин News.ru.

Также опрос ФОМ выявил, что многие россияне вообще не могут взять отпуск этим летом. Так, 40% респондентов заявили, что не работают вообще, а 12% — что у них нет отпуска.

Это тенденция последних 10 лет. Просто основной вопрос заключается в том, что путешествия не являются приоритетными тратами, — добавил специалист АТОР.

В свою очередь доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, считает, что главная причина отказа от зарубежных поездок — рост бедности населения:

У людей не хватает денег, чтобы позволить себе, куда-то выехать. Вот и всё. Реальная ситуация в экономике существенно хуже нежели её рисуют в Росстате.

Более того, экономист считает, что результаты опроса ФОМ некорректные. Он уверен, что за рубежом отдыхают в два-три раза больше жителей России. Они предпочитают скрывать это, так как получают «грязные» деньги.

Не хотят говорить, потому что им придется каким-то образом показывать источники своих доходов. А зачем это? У нас до 25% занятого населения в крупных городах, в столицах, невидимы для налоговых органов по статистике. Поэтому они не считают нужным рассказывать о своих планах, — пояснил он News.ru.

Кричевский также отметил, что в эту статистику не вошли те, кто принимает спонтанные решения об отдыхе и берёт кредиты, чтобы съездить за рубеж.

Ранее News.ru писал что на вопрос ФОМ «если бы вам предложили оплатить двухнедельную путёвку, куда бы вы поехали» 42% ответили – по России. 11% хотели бы отправиться в Крым, 8% – в Сочи, 6% – в российские санатории, 3% – на Байкал, по 2% – в Санкт-Петербург и на Алтай.