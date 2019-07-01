https://static.news.ru/photo/853ec872-9c3d-11e9-91b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: cikrf.ru/Global Look Press

Секретарь столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский намерен обратиться с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному, который обнаружил у родственников политика иностранные активы. Единоросс считает, что стал героем антикоррупционного расследования в связи с приближающимися выборами в Мосгордуму.

Это (расследование. — News.ru) связано с выборами в Мосгордуму. Они пытаются опорочить моё честное имя, это слабая попытка кого-то в чём-то уличить, — цитирует Метельского РБК .

Метельский полагает, что факты, изложенные в расследовании, не имеют отношения лично к нему.

Я ежегодно подаю декларации о доходах, которые проверяются, и к ним никогда никаких вопросов не возникало <...> Разговор Навального и Ко сводится к тому, что у моей мамы и сына есть бизнес и доходы, и они пытаются связать всё это со мной. Но моя мама и сын — взрослые самостоятельные люди. В чём проблема? Им нельзя ничего иметь? И разве сын за отца отвечает? Мне кажется, нет, — добавил политик.

Гостиницы в Австрии, как сообщил Метельский, с 2007 года принадлежат его матери и «группе лиц, среди которых есть граждане Австрии и граждане России», а сын единоросса «стал совладельцем полтора года назад, после того, как бабушка передала ему свои доли — в связи с возрастом ей стало тяжело управлять бизнесом».

Средства на приобретение указанных в расследовании Навального отелей в Австрии, как отметил политик, «дали банки Австрии и России, и, если возникнет необходимость, мама готова предоставить все документы».

Также лидер московских единороссов заявил, что его матери принадлежит 49% в компании «Манор», владеющей комплексом рядом с Павелецким вокзалом.

Как писал News.ru, ранее Навальный опубликовал на своём сайте расследование, из которого следует, что члены семьи Метельского владеют недвижимостью в Москве на на 5,7 млрд рублей, а также четырьмя отелями в Австрии и несколькими компаниями.