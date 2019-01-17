Защита просит отпустить бизнесмена Савельева под залог

https://news.ru/storage/news/c134ae863847b8df7cfbbea8888446e5/9a847c94-1690-4c12-9462-7f4b79c3e22e_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Игорь Савельев

Адвокаты предлагают залог в размере 5 млн рублей за гендиректора одного из крупнейших предприятий — производителей водки в России Игоря Савельева. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«Мы просим избрать меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей, залог в размере 5 миллионов рублей, домашний арест или запрет определённых действий, как предлагал прокурор», — сказал адвокат.

Мужчина до последнего времени возглавлял «Алкогольную Сибирскую Группу» (АСГ), выпускающую продукцию в том числе под марками «Хаски» и «Пять озёр».

Согласно материалам дела, 16 ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении ООО «РУСКО». По словам следователя, сбор доказательств ещё продолжается, устанавливаются все причастные к совершению преступления. В материалах отмечается, что ущерб по делу составляет миллион рублей.

Сам Савельев вину отрицает. По его словам, он находится в шоке, а пребывание под стражей наносит вред его здоровью.

Ранее News.ru сообщал, что следствие просило отправить Савельева под арест. При этом прокурор возражает против ареста бизнесмена и просит избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий.