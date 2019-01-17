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Защита просит отпустить бизнесмена Савельева под залог

Игорь Савельев Сергей Лантюхов/News.ru

Игорь Савельев

общество [ версия для печати ]

Адвокаты предлагают залог в размере 5 млн рублей за гендиректора одного из крупнейших предприятий — производителей водки в России Игоря Савельева. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«Мы просим избрать меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей, залог в размере 5 миллионов рублей, домашний арест или запрет определённых действий, как предлагал прокурор», — сказал адвокат.

Мужчина до последнего времени возглавлял «Алкогольную Сибирскую Группу» (АСГ), выпускающую продукцию в том числе под марками «Хаски» и «Пять озёр».

Согласно материалам дела, 16 ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении ООО «РУСКО». По словам следователя, сбор доказательств ещё продолжается, устанавливаются все причастные к совершению преступления. В материалах отмечается, что ущерб по делу составляет миллион рублей.

Сам Савельев вину отрицает. По его словам, он находится в шоке, а пребывание под стражей наносит вред его здоровью.

Ранее News.ru сообщал, что следствие просило отправить Савельева под арест. При этом прокурор возражает против ареста бизнесмена и просит избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий.


#суд #АДВОКАТ #бизнесмены #водка
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