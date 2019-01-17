Бизнесмен Савельев отрицает обвинения в мошенничестве

https://news.ru/storage/news/21609f35c7d50225f526c1eb08602a63/5c30edfc-baca-433a-8278-b25675bf3b7d_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru эксклюзивы

Игорь Савельев

Гендиректор одного из крупнейших предприятий — производителей водки в России Игорь Савельев не признаёт вину. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«Я нахожусь в полном шоке. У меня не было никакого намерения мошенническими действиями уводить компанию у акционеров. Возникновение уголовного производства является для меня шокирующим событием. Последние 48 часов показали, что взятие меня под стражу нанесёт непоправимый ущерб моему здоровью», — сказал Савельев.

Согласно материалам дела, 16 ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении ООО «РУСКО». По словам следователя, сбор доказательств ещё продолжается, устанавливаются все причастные к совершению преступления. В материалах отмечается, что ущерб по делу составляет миллион рублей. Срок предварительного следствия продлён до 16 марта.

Савельева подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мужчина возглавлял «Алкогольную Сибирскую Группу» (АСГ), выпускающую продукцию в том числе под марками «Хаски» и «Пять озёр».

Уголовное дело никак не связано с деятельностью АСГ, заявил владелец группы Андрей Стрелец. Он подчеркнул, что компания работает в штатном режиме.

На место задержанного уже назначена финансовый директор Елена Тябутова. В пресс-службе отметили, что «Савельев прекратил трудовой контракт, пояснив, что личные обстоятельства не позволят ему в полной мере сосредоточиться на задачах АСГ». Игорь Савельев возглавлял организацию с 2015 года.

Ранее News.ru сообщал, что следствие просило отправить Савельева под арест. При этом прокурор возражает против ареста бизнесмена и просит избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий.