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Следствие просит арестовать бизнесмена Савельева

GRZEGORZ MICHALOWSKI/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Следователи просят отправить под арест гендиректора одного из крупнейших предприятий — производителей водки в России Игоря Савельева. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

«Материалы поступили в адрес суда», — сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

По её словам, Савельева подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Мужчина возглавляет «Алкогольную Сибирскую Группу» (АСГ), выпускающую продукцию в том числе под марками «Хаски» и «Пять озёр».

Уголовное дело никак не связано с деятельностью АСГ, заявил владелец группы Андрей Стрелец. Он подчеркнул, что компания работает в штатном режиме.

На место задержанного уже назначена финансовый директор Елена Тябутова. В пресс-службе отметили, что «Савельев прекратил трудовой контракт, пояснив, что личные обстоятельства не позволят ему в полной мере сосредоточиться на задачах АСГ».

Игорь Савельев возглавлял организацию с 2015 года.

Ранее News.ru писал, что гендиректор АО «Лео Телеком» Антон Новиков был арестован по обвинению в хищении почти 26 миллионов рублей у Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры во время выполнения подряда на космодроме Восточный в 2017 году. По версии следствия, он, используя служебное положение, за четыре месяца завладел 25,87 млн рублей, принадлежащими ЦЭНКИ.


#суд #следствие #АРЕСТ #бизнесмен
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