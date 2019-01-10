Подрядчика Восточного обвинили в крупном хищении

https://news.ru/storage/news/095785d0ed4f9a3a137e5e1c28b82c61/6691b396-dd85-4f93-b4aa-e6502b5f9852_850.jpg roscosmos.ru/Global Look Press

Гендиректор АО «Лео Телеком» Антон Новиков арестован по обвинению в хищении почти 26 миллионов рублей у Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) во время выполнения подряда на космодроме Восточный в 2017 году.

По версии следствия, Новиков, используя служебное положение, за четыре месяца завладел 25,87 млн рублей, принадлежащими ЦЭНКИ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Гендиректор АО «Лео Телеком» был задержан в аэропорту Шереметьево, откуда он планировал вылететь во Вьетнам. При этом обратного билета у него не оказалось.

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — приводит РИА Новости решение Благовещенского городского суда.

Ранее News.ru писал о том, что арбитражный суд Москвы снизил размер неустойки, которую требовал космодром Восточный с подрядчика ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», с 3,3 млрд рублей до 63 млн рублей. Решение вступит в силу через месяц, если Восточный не оспорит его.