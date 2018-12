Санта-Клаус вторгся в воздушное пространство России

Объединённое командование ПВО США и Канады (NORAD) начало отслеживать передвижение Санта-Клауса по планете. Военные занимаются этим с 1955 года. Согласно их данным, волшебные сани уже успели пролететь над Москвой и Санкт-Петербургом.

Подробности традиционного кругосветного путешествия Санты американские военные в режиме прямой трансляции публикуют в Twitter. Узнать, куда он отправится дальше, можно по телефону горячей линии.

It's time for bed in Moscow, #Russia, because #Santa is heading your way! Want to know where Santa is heading next, call 1-877-HI-NORAD. https://t.co/gSvRD6ezKo #NORADTracksSanta pic.twitter.com/1G30MWuGIq