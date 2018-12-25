Санта-Клаус вторгся в воздушное пространство России

https://news.ru/storage/news/7a111ab94e7892438250b2c22b1d1f2e/d4f405a4-a422-4cfa-90cc-ca0c3c273215_850.jpg Wisam Hashlamoun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Объединённое командование ПВО США и Канады (NORAD) начало отслеживать передвижение Санта-Клауса по планете. Военные занимаются этим с 1955 года. Согласно их данным, волшебные сани уже успели пролететь над Москвой и Санкт-Петербургом.

Подробности традиционного кругосветного путешествия Санты американские военные в режиме прямой трансляции публикуют в Twitter. Узнать, куда он отправится дальше, можно по телефону горячей линии.

It's time for bed in Moscow, #Russia, because #Santa is heading your way! Want to know where Santa is heading next, call 1-877-HI-NORAD. https://t.co/gSvRD6ezKo #NORADTracksSanta pic.twitter.com/1G30MWuGIq — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2018

Между тем в микроблоге ВВС США появился видеоролик, в котором показано, как военно-воздушные силы сопровождают оленью упряжку с санями Санта-Клауса.

Roger Santa the skies are clear. Watch as the U.S. Air Force escorts Santa as he delivers toys throughout the world. pic.twitter.com/uoGt2RSdA2 — U.S. Air Force (@usairforce) 24 декабря 2018 г.

Как писал News.ru, ранее североамериканский Дед Мороз заявил, что хочет вручить секретный подарок президенту России Владимиру Путину.