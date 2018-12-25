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Санта-Клаус вторгся в воздушное пространство России

Wisam Hashlamoun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Объединённое командование ПВО США и Канады (NORAD) начало отслеживать передвижение Санта-Клауса по планете. Военные занимаются этим с 1955 года. Согласно их данным, волшебные сани уже успели пролететь над Москвой и Санкт-Петербургом.

Подробности традиционного кругосветного путешествия Санты американские военные в режиме прямой трансляции публикуют в Twitter. Узнать, куда он отправится дальше, можно по телефону горячей линии.

Между тем в микроблоге ВВС США появился видеоролик, в котором показано, как военно-воздушные силы сопровождают оленью упряжку с санями Санта-Клауса. 

Как писал News.ru, ранее североамериканский Дед Мороз заявил, что хочет вручить секретный подарок президенту России Владимиру Путину.


#россия #рождество #Санта-Клаус
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