В России предложили увеличить налоговый вычет за покупку жилья «Известия»: риелторы предложили увеличить налоговый вычет за покупку жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риелторы предложили правительству РФ и Минфину увеличить сумму возврата налога при покупке жилья с нынешних двух млн рублей до шести млн в московском и петербургском регионах и до четырех млн в остальных регионах, пишут «Известия». По мнению экспертов, такая мера поддержит граждан, но не окажет существенного влияния на рынок недвижимости и цены.

Авторы инициативы отмечают, что в последний раз лимит увеличивали в 2008 году, но с тех пор цены на жилье в России в среднем выросли на 124%, чем и продиктована необходимость увеличить лимит. В этом случае выплаты с шести млн рублей вырастут до 780 тысяч рублей, с четырех млн — до 520 тысяч вместо нынешних 260 тысяч рублей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев поддержал инициативу, отметив, что это позволит гражданам улучшать свои жилищные условия. Также, по его словам, необходимо упростить само оформление налогового вычета, заявку на который иногда приходится переделывать по несколько раз.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова отметила, что такая инициатива может способствовать спросу не только на квартиры, но и на индивидуальное жилищное строительство. Президент AREA Николай Винидиктов заявил, что выплата поможет облегчить ипотечное бремя, а ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич предположила, что сумма в 780 тысяч рублей позволит докупить площадь в том числе и в Москве.

Другие эксперты отмечают, что само по себе увеличение размера суммы для имущественного вычета не может заметно отразиться на рынке недвижимости, и ее стоит рассматривать вместе с другими направлениями поддержки. Так, можно свести все льготные программы в единое «ипотечное меню» и ввести адресные послабления для бюджетников, врачей, военнослужащих, жителей регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Создать «ипотечное меню», включающее все дейcтвующие льготные ипотечные программы, ранее предложил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, за прошлый год было выдано порядка 200 тыcяч льготных ипотечных кредитов для молодых семей с детьми. В этом году ожидается ещё порядка 300–400 тысяч кредитов. Кроме того, многодетные семьи могут дополнительно получить cубсидию до 450 тысяч рублей на погашение части ипотечного кредита.