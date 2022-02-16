Правительство России предложило создать «ипотечное меню»

Создать «ипотечное меню», включающее все действующие льготные ипотечные программы, предложил во время правительственного часа в Госдуме вице-премьер Марат Хуснуллин, передаёт ТАСС. Он провёл аналогию с «инфраструктурным меню» — комплексом мер экономической поддержки регионов для развития инфраструктуры и жилищного строительства.

У нас есть задача — все виды ипотечных программ свести в одно «ипотечное меню», как мы сделали с инфраструктурным. Чтобы человек знал, где, по каким программам и по каким условиям он может получить льготную в том или ином виде ипотеку, — заявил Хуснуллин.

Он добавил, что за прошлый год было выдано порядка 200 тысяч льготных ипотечных кредитов для молодых семей с детьми. В этом году ожидается ещё порядка 300–400 тысяч кредитов. Кроме того, многодетные семьи могут дополнительно получить субсидию до 450 тысяч рублей на погашение части ипотечного кредита.

Ранее риелторы сообщили, что после увеличения ключевой ставки банки страны начнут повышать уровень ипотечных ставок. Ближе к середине года они будут составлять 11–13% на первичное жильё.