В России начали оформлять временную регистрацию в апартаментах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ГК «Основа» приступает к оформлению временной регистрации в апартаментах в своих МФК. Первые документы о временной регистрации уже получили резиденты квартала MainStreet на западе Москвы. Это первый на рынке случай, когда девелопер совместно с управляющей компанией предоставляет возможность покупателям апартаментов получить временную регистрацию. В компании отметили, что полученный опыт она будет тиражировать на все свои комплексы апартаментов.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания было получено первой семьей резидентов квартала MainStreet в конце июня. По словам коммерческого директора ГК «Основа» Игоря Сибренкова, это важное и значимое для рынка событие.

«Мы закрыли один из самых первостепенных вопросов и внутренних барьеров потенциальных покупателей апартаментов. Вместе с управляющей компанией за 3,5 месяца мы прошли весь путь оформления полного пакета документов, и сейчас создали необходимые условия для того, чтобы каждый житель MainStreet смог по своему желанию получить временную регистрацию», — отметил Сибренков.

Согласно законодательству РФ, временная регистрация открывает все те же возможности, что и постоянная. Она действительна в течение 5 лет, после чего резидент сможет обратиться в управляющую компанию квартала для ее продления в упрощенном порядке. Количество обращений за пролонгацией для владельца апартаментов не ограничивается.

Для перевода в гостиничные помещения в них должно быть проведено электричество, система отопления и водоснабжения, предусмотрено определенное количество спальных мест исходя из количества проживающих, кухня, ванная комната и ряд других требований.