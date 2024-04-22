Россиянам объяснили, как не купить когда-то затопленную квартиру Депутат Гаврилов: ранее затопленную квартиру выдают разводы и затхлый запах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При покупке квартиры на вторичном рынке нужно избегать затопленных помещений, поскольку они несут массу рисков для будущих хозяев, рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru. По его словам, такие квартиры выдают разводы на потолке и затхлый запах.

Квартиры, которые когда-либо затапливали, нередко выставляются на продажу по сниженным ценам. Однако потенциальным покупателям следует быть крайне осторожными с такими объектами, поскольку последствия потопа могут быть куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд, — объяснил депутат.

Гаврилов подчеркнул, что сырость и плесень в затопленных квартирах не только портят отделку, но и вызывают у людей аллергические реакции и респираторные заболевания. Более того, после подобных ЧП могут возникнуть проблемы с электропроводкой, например короткие замыкания и повреждения.

По словам депутата, существуют признаки, которые могут указывать на то, что квартира пережила затопление. К ним относят следующие:

следы протечек, разводы, пятна на потолке и стенах;

специфический затхлый запах сырости;

повышенная влажность и прохлада в помещении;

следы ремонта, сделанного для сокрытия недостатков (новые натяжные потолки, двойной гипсокартон на стенах);

признаки протечек в подъезде, особенно на этажах выше продаваемой квартиры.

Ранее юрист Ирина Нигматуллина рассказала, что при покупке квартиры в складчину велика вероятность дальнейшего конфликта с партнером по сделке. Она отметила, что еще одну опасность представляют супруги партнеров, которые могут не согласиться на отчуждение собственности.