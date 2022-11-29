Пенсионеров предложили освободить от имущественного налога на дачные дома

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Федеральная риэлторская компания «Этажи» предложила освободить от имущественного налога пенсионеров, у которых в собственности есть два дома, если один из них — дача. Инициатива направлена в адрес премьера страны Михаила Мишустина, сообщают «Известия».

На сегодня пенсионеры освобождены от налогов на недвижимость разных видов: квартиры, дома, гаражи. Идею новой льготы уже поддержали в Госдуме.

Инициативу освобождения пенсионеров от имущественного налога оцениваем позитивно, — цитирует издание замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

С инициативой поддержать меру по смягчению налогового бремени для пенсионеров согласен руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Однако, считает политик, последнее слово в этом вопросе останется за правительством, которое обеспечивает бюджетную сбалансированность. Но, вероятнее всего, предлагаемая льгота не станет серьезным бременем для бюджета. В то же время необходимо предусмотреть меры для исключения махинаций и злоупотреблений. К примеру, чтобы на пенсионеров не начали оформлять элитную недвижимость.

Ранее сообщалось, что пенсионер может не платить налоги за дом или свою квартиру, долю в ней, а также гараж и хозяйственные постройки площадью до 50 м² на своем земельном участке. Стоит учесть, что воспользоваться мерой поддержки можно только на один объект в каждой категории. Какие еще льготы положены пенсионерам в 2022 году — в материале NEWS.ru.