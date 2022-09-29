У людей пожилого возраста доход небольшой, поэтому важно знать, как уменьшить свои расходы. Государство предусмотрело различные льготы пенсионерам. Есть федеральные и региональные меры поддержки. NEWS.ru расскажет, как ими воспользоваться.
Какие льготы положены пенсионерам
К данной категории в России относятся женщины от 60 лет и мужчины от 65 лет. Рассмотрим подробно, какие льготы есть у пенсионеров в 2022 году:
- Налог на имущество. Пенсионер может не платить налоги за дом или свою квартиру, долю в ней, а также гараж и хозяйственные постройки площадью до 50 м² на своем земельном участке. Стоит учесть, что воспользоваться мерой поддержки можно только на один объект в каждой категории. Например, если у пожилого человека есть две квартиры, то он не платит налог только за одну. За вторую квартиру придется вносить все платежи.
- Налог с доходов. Какие льготы у пенсионеров есть на уплату взносов с пенсий, подарков от работодателей, материальной помощи и путевок на лечение? Льгота в том, что с таких доходов налог платить не нужно.
- Земельный налог. Можно уменьшить вычет за владение или пользование участком земли. Все зависит от площади территории. Если она шесть соток или меньше, платить ничего не требуется. В противном случае пожилой человек будет делать взносы только за ту часть, которая превышает нормативы.
- Оплата капитального ремонта. В некоторых регионах льготы пенсионерам от 70 лет — разрешение платить половину суммы на капремонт. Пожилых людей, которые старше данной категории на 10 лет, могут полностью освободить от взносов.
- Отпуск за свой счет. Пожилые люди, которые официально трудоустроены, могут сделать перерыв в работе без его оплаты. Срок зависит от дополнительных обстоятельств и составляет от 14 до 60 календарных дней.
- Льготы на проезд. Во-первых, пожилые люди могут летать по льготным билетам. Скидки делают определенные авиакомпании, но не на все направления. Список доступных рейсов они размещают на сайте. Вот несколько перевозчиков, у которых можно найти и купить льготные билеты: «Аэрофлот», «Якутия», «Уральские авиалинии», S7 Airlines. Во-вторых, есть льготы военным пенсионерам на проезд в городском транспорте. В некоторых регионах эта мера поддержки распространяется и на остальных пожилых граждан. Кроме того, часть пожилых, Герои Советского Союза или России, могут воспользоваться бесплатными билетами на поезд. Мера действует на две поездки в год.
Льготы пенсионерам ветеранам труда
Звание ветеран труда не дается автоматически, даже если есть большой стаж работы. Необходимо собрать все документы и отправить в министерство труда по месту прописки. Только после получения удостоверения можно рассчитывать на соответствующие льготы пенсионерам труда:
- Ежемесячная денежная выплата. Конкретный размер зависит от региона. Например, в Санкт-Петербурге сумма составляет 1 018 рублей, а в Омской области — 550 рублей. В некоторых регионах эту выплату назначают, если доход не превышает 175% прожиточного минимума пенсионера.
- Компенсация услуг ЖКХ. Размер также зависит от региона. Можно получить дополнительные средства на аренду или ремонт жилья, оплату капремонта. Жители сельской местности могут получить субсидии на покупку дров и угля. Чтобы воспользоваться поддержкой, надо обратиться в МФЦ. Тогда делают прибавку к пенсии на возмещение расходов.
- Компенсация за протезирование зубов. Эта услуга входит в положенные льготы пенсионерам ветеранам труда. Ей можно воспользоваться бесплатно раз в пять лет. Стоит учесть, что воспользоваться таким правом можно не в любом учреждении, например, частные стоматологии не подойдут. Договор заключают государственные поликлиники. В некоторых регионах придется встать на очередь и подождать пару месяцев.
В разных регионах могут быть дополнительные льготы, например, бесплатные путевки в санаторий или проезд в транспорте. Узнать информацию можно в соцзащите по месту жительства. Оформляют все льготы через МФЦ.
Льготы пенсионерам в Москве
Рассмотрим меры поддержки для пенсионеров ветеранов труда и одиноких пожилых людей. Во-первых, они могут получать каждый месяц выплату в размере 1149 рублей. Во-вторых, кто не пользуется транспортом в городе из-за состояния здоровья или по личным обстоятельствам, получает компенсацию — 435 рублей. Остальные — бесплатный проезд по городу. То же правило касается и пригородных электричек, компенсация за них — 217 рублей.
Кроме того, льготы московским пенсионерам данной категории действуют на услуги ЖКХ. Государство компенсирует половину стоимости коммунальных расходов и освобождает от оплаты за вывоз твердых бытовых отходов. Ко льготам всем неработающим пенсионерам в Москве относятся и бесплатные путевки в санаторий, проезд до места лечения и обратно.
Читайте также:
Все о прививках детям: сроки, выбор вакцин и противопоказания
Бархатный сезон: куда поехать в отпуск в сентябре-октябре-ноябре
Простые рецепты заготовок на зиму
Как варить вкусное варенье: простые и быстрые рецепты