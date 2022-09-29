Какие льготы положены пенсионерам в 2022 году Выясняем, какие льготы положены пенсионерам, военным пенсионерам, ветеранам труда в Москве и регионах

Фото: Shutterstock

льготы

У людей пожилого возраста доход небольшой, поэтому важно знать, как уменьшить свои расходы. Государство предусмотрело различные льготы пенсионерам. Есть федеральные и региональные меры поддержки. NEWS.ru расскажет, как ими воспользоваться.

Какие льготы положены пенсионерам

К данной категории в России относятся женщины от 60 лет и мужчины от 65 лет. Рассмотрим подробно, какие льготы есть у пенсионеров в 2022 году:

Налог на имущество. Пенсионер может не платить налоги за дом или свою квартиру, долю в ней, а также гараж и хозяйственные постройки площадью до 50 м² на своем земельном участке. Стоит учесть, что воспользоваться мерой поддержки можно только на один объект в каждой категории. Например, если у пожилого человека есть две квартиры, то он не платит налог только за одну. За вторую квартиру придется вносить все платежи.

Налог с доходов. Какие льготы у пенсионеров есть на уплату взносов с пенсий, подарков от работодателей, материальной помощи и путевок на лечение? Льгота в том, что с таких доходов налог платить не нужно.

Земельный налог. Можно уменьшить вычет за владение или пользование участком земли. Все зависит от площади территории. Если она шесть соток или меньше, платить ничего не требуется. В противном случае пожилой человек будет делать взносы только за ту часть, которая превышает нормативы.

Фото: Shutterstock льготы пенсионерам

Оплата капитального ремонта. В некоторых регионах льготы пенсионерам от 70 лет — разрешение платить половину суммы на капремонт. Пожилых людей, которые старше данной категории на 10 лет, могут полностью освободить от взносов.

Отпуск за свой счет. Пожилые люди, которые официально трудоустроены, могут сделать перерыв в работе без его оплаты. Срок зависит от дополнительных обстоятельств и составляет от 14 до 60 календарных дней.

Льготы на проезд. Во-первых, пожилые люди могут летать по льготным билетам. Скидки делают определенные авиакомпании, но не на все направления. Список доступных рейсов они размещают на сайте. Вот несколько перевозчиков, у которых можно найти и купить льготные билеты: «Аэрофлот», «Якутия», «Уральские авиалинии», S7 Airlines. Во-вторых, есть льготы военным пенсионерам на проезд в городском транспорте. В некоторых регионах эта мера поддержки распространяется и на остальных пожилых граждан. Кроме того, часть пожилых, Герои Советского Союза или России, могут воспользоваться бесплатными билетами на поезд. Мера действует на две поездки в год.

Льготы пенсионерам ветеранам труда

Звание ветеран труда не дается автоматически, даже если есть большой стаж работы. Необходимо собрать все документы и отправить в министерство труда по месту прописки. Только после получения удостоверения можно рассчитывать на соответствующие льготы пенсионерам труда:

Ежемесячная денежная выплата. Конкретный размер зависит от региона. Например, в Санкт-Петербурге сумма составляет 1 018 рублей, а в Омской области — 550 рублей. В некоторых регионах эту выплату назначают, если доход не превышает 175% прожиточного минимума пенсионера.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru льготы ветеранам труда

Компенсация услуг ЖКХ. Размер также зависит от региона. Можно получить дополнительные средства на аренду или ремонт жилья, оплату капремонта. Жители сельской местности могут получить субсидии на покупку дров и угля. Чтобы воспользоваться поддержкой, надо обратиться в МФЦ. Тогда делают прибавку к пенсии на возмещение расходов.

Компенсация за протезирование зубов. Эта услуга входит в положенные льготы пенсионерам ветеранам труда. Ей можно воспользоваться бесплатно раз в пять лет. Стоит учесть, что воспользоваться таким правом можно не в любом учреждении, например, частные стоматологии не подойдут. Договор заключают государственные поликлиники. В некоторых регионах придется встать на очередь и подождать пару месяцев.

В разных регионах могут быть дополнительные льготы, например, бесплатные путевки в санаторий или проезд в транспорте. Узнать информацию можно в соцзащите по месту жительства. Оформляют все льготы через МФЦ.

Льготы пенсионерам в Москве

Рассмотрим меры поддержки для пенсионеров ветеранов труда и одиноких пожилых людей. Во-первых, они могут получать каждый месяц выплату в размере 1149 рублей. Во-вторых, кто не пользуется транспортом в городе из-за состояния здоровья или по личным обстоятельствам, получает компенсацию — 435 рублей. Остальные — бесплатный проезд по городу. То же правило касается и пригородных электричек, компенсация за них — 217 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru пенсии

Кроме того, льготы московским пенсионерам данной категории действуют на услуги ЖКХ. Государство компенсирует половину стоимости коммунальных расходов и освобождает от оплаты за вывоз твердых бытовых отходов. Ко льготам всем неработающим пенсионерам в Москве относятся и бесплатные путевки в санаторий, проезд до места лечения и обратно.

Читайте также:

Все о прививках детям: сроки, выбор вакцин и противопоказания

Бархатный сезон: куда поехать в отпуск в сентябре-октябре-ноябре

Простые рецепты заготовок на зиму

Как варить вкусное варенье: простые и быстрые рецепты

Прощание с Горбачевым и немного биографии президента СССР