https://static.news.ru/photo/04a836ca-2f05-11ea-9807-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил иранским властям подумать о размещении российской военной базы. По мнению политика, так Тегеран сможет предотвратить повторение в стране ливийских событий.

Жириновский полагает, что командующий спецподразделением «Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит американскими военными с целью поссорить иранских и иракских шиитов. Кроме того, у Вашингтона уже давно готов план разделения Ирана и он постепенно реализует его, добавил политик.

По словам лидера ЛДПР, Штаты также хотят вовлечь Россию в конфликт с мусульманским миром и распространить «пожар» на Ближнем Востоке на другие регионы. Цель Вашингтона — разжечь большую войну с применением ядерного оружия, считает Жириновский.

Но мы можем это предотвратить. Так, Иран сейчас может обратиться за помощью к России. А мы можем быстро разместить в этой стране военно-морскую базу на берегу Индийского океана, военно-воздушную базу и базу сухопутных сил, — цитирует политика РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Джавад Зариф осудили убийство Сулеймани. Они заявили, что США своими действиями грубо нарушают основополагающие нормы международного права и способствуют эскалации напряжённости в регионе.