Землетрясение помирит: Саудовская Аравия и Сирия нормализуют отношения Эр-Рияд восстанавливает отношения с Дамаском, разорванные в 2012 году, чтобы снизить зависимость сирийцев от Ирана

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан посетит Дамаск в ближайшее время, что показывает положительные изменения в затянувшейся напряженности между Эр-Риядом и Дамаском. Саудовская Аравия, разорвавшая дипотношения с Сирий в 2012 году, долго не решалась восстанавливать свои связи с режимом Башара Асада, обусловливая этот шаг выполнением Сирией положений политического урегулирования, основанных на резолюции 2254 Совбеза ООН. Но недавнее землетрясение, приведшее ко множеству жертв на северо-западе Сирии, похоже, будет использовано саудитами как повод, чтобы улучшить отношения с Дамаском, который за последние годы очень уж сблизился с Ираном, традиционным соперником Саудовской Аравии.

Процесс примирения Дамаска и Эр-Рияда

Власти Саудовской Аравии уже оказали Сирии гуманитарную помощь в связи с землетрясением. Первый саудовский самолёт с гуманитарной помощью приземлился 14 февраля утром в сирийском Алеппо. Приезд бен Фархана, похоже, следующий шаг на пути восстановления отношений двух стран, которые когда-то поддерживали друг друга, но потом рассорились

Эр-Рияд взял курс на постепенную нормализацию отношений с Дамаском еще в 2019 году, но делал это негласно. Так, куратор всех сирийских служб безопасности генерал Али Мамлюк в январе 2019 года посетил Саудовскую Аравию. Целью переговоров Мамлюка с саудовскими властями стало «формирование базы для новых отношений Дамаска и Эр-Рияда».

«Восстановление дипломатических отношений между Эр-Риядом и режимом Башара Асада — вопрос ближайшего времени. Саудовская Аравия готовится пересмотреть сирийскую политику последних лет», — сообщало тогда ливанское издание «Республика».

Фото: Syrian Presidency/Xinhua/Global Look Press Башар Асад

В то же время ряд арабских изданий не исключили возможности, что в рамках визита в Эр-Рияд Мамлюк мог встретиться и с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.

После прихода к власти в США администрации Джо Байдена американо-саудовские отношения заметно ухудшились, а Саудовская Аравия стала вести себя значительно смелее на международной арене, все меньше оглядываясь на Вашингтон. Это положительно сказалось и на динамике саудовско-сирийских контактов, которые никак не вписывались в рамки курса США по продолжению изоляции сирийского режима.

В начале мая 2021 года делегация Саудовской Аравии во главе с главой разведки Халедом Хамданом посетила Дамаск, где была принята президентом Асадом и генералом Мамлюком. На переговорах стороны достигли предварительной договоренности о начале работы по повторному открытию посольства Саудовской Аравии в Дамаске в качестве первого шага нормализации отношений, за которым последовало бы предложение о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ). В качестве ответного шага со стороны САР в конце того же месяца сирийская делегация прибыла в Саудовскую Аравию во главе с министром туризма Сирии Мохамадом Мартини с первым публичным визитом с 2011 года.

Эти шаги можно считать подготовкой к публичным контактам более высокого уровня. Вряд ли ожидаемый визит министра иностранных дел КСА следует увязывать непосредственно с произошедшим в Турции и Сирии землетрясением, но в любом случае именно эта природная катастрофа, вероятно, смогла его ускорить. На фоне бедствия любые шаги Эр-Рияда и Дамаска навстречу друг другу заставят замолчать критиков подобного сближения как внутри этих стран, так и за океаном.

Как Дамаск и Эр-Рияд были союзниками

После прихода к власти в Сирии Хафеза аль-Асада — отца нынешнего президента САР, Сирия и Саудовская Аравия придавали своим двусторонним отношениям стратегическое значение. Дамаск и Эр-Рияд стремились поддерживать связи ради обеспечения своих целей даже в те времена, когда, казалось бы, оказывались в противоположных лагерях.

Во время ирано-иракской войны 1980–1988 Сирия поддержала Иран, в то время как Саудовская Аравия оказывала помощь Саддаму Хуссейну в Ираке. Однако союзные отношения между Дамаском и Тегераном не были препятствием для стратегического партнерства КСА и САР в эпоху Хафеза аль-Асада. Когда Саудовской Аравии угрожала опасность со стороны Хуссейна, оккупировавшего в 1990 г соседний Кувейт, Сирия поспешила на помощь саудовскому союзнику, направив в Саудовскую Аравию свою танковую дивизию, которая приняла участие в операциях «Щит пустыни» и «Буря в пустыне» в 1991 году.

Фото: Global Look Press Операция «Буря в пустыне» в 1991 году

САР и КСА также удалось совместными усилиями и ради общих интересов урегулировать кризис в Ливане и добиться сохранения баланса в этой стране.

Во время саммита ЛАГ 1976 года в Эр-Рияде, посвященного событиям в Ливане, Саудовская Аравия в лице короля Халеда ибн Абдул Азиза прикрыла Сирию, когда ее войска входили в Ливан, не допустив осуждения этого шага. А спустя 13 лет Саудовская Аравия и Сирия заключили в 1989 году в Таифе соглашение, которое и положило конец гражданской войне в Ливане. Саудовская Аравия гарантировала свои интересы через влиятельного магната Рафика Харири, становившегося неоднократно премьер-министром Ливана и бывшего фактически финансистом дома Саудов, в то время как Хафез аль-Асад обеспечивал неприкосновенность саудовских активов в этой стране сирийским армейским корпусом, развернутым на ливанской территории.

Условием подписания Таифского договора было также разоружение боевиков неправительственных формирований, за исключением отрядов «Хезболлы». Показательно, что Саудовская Аравия согласилась на такое требование по просьбе Сирии, хотя было очевидно, что «Хезболлу» создал, финансировал и снабжал оружием Иран — главный региональный противник Эр-Рияда. Однако Хафез Асад дал собственные гарантии королю Фахду ибн Абдул Азизу, подкрепленные сирийским военным присутствием в Ливане, обещая держать «Хезболлу» под контролем, и успешно справлялся с этой задачей.

Как «Хезболла» и Иран поссорили Сирию и Саудовскую Аравию

Однако пришедший к власти в Сирии в 2000 г Башар Асад не только не смог сдерживать «Хезболлу», но вскоре и сам оказался под иранским влиянием.

После убийства ливанского премьер-министра Харири, который представлял саудовские интересы в Ливане, сирийский президент безапелляционно выступил в поддержку «Хезболлы», которую обвиняли в этом преступлении. И даже когда международный трибунал официально предъявил обвинения «Хезболле», Дамаск продолжил защищать эту организацию, действую в интересах Ирана. Таким образом, Сирия превратилась из союзника в противника Саудовской Аравии. При этом следует иметь ввиду, что в итоге убийство Харири так и осталось недоказанным. По мнению суда, «Сирия и „Хезболла“ могли иметь мотивы к устранению господина Харири и его политических союзников, однако нет свидетельств вмешательства „Хезболлы“ и нет прямых свидетельств сирийского вмешательства».

Сближение Дамаска с Тегераном, вероятно, связано с американским вторжением в Ирак в 2003 году. Башар Асад опасался, что может стать следующей после Хуссейна жертвой американской интервенции, это подталкивало его в объятия Ирана, готового оказывать помощь. Также он опасался и «старой гвардии» — близкого окружения своего отца. От нее он также постарался избавится, отодвигая от принятия решений. Вместе с ними от дел были отстранены те люди, которые и выстраивали баланс интересов Дамаска между Тегераном и Эр-Риядом, а на смену им пришли иранские лоббисты.

Фото: Bo yaser/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Антиправительственная демонстрация в городе Хомс, Сирия, 2011 год

Поэтому, когда в 2011 году в Сирии произошли антиправительственные выступления, которые вскоре превратились в прямое военное противостояния с властями, Саудовская Аравия одной из первых стран поспешила оказать помощь повстанцам. При этом в отличие от Турции или Катара Эр-Рияд фактически не предпринимал каких-либо посреднических усилий, чтобы предотвратить в стране гражданскую войну, сразу же включившись в поддержку оппозиции.

Собственно, и первый вскрывшийся факт поставок вооружений сирийским повстанцам со стороны иностранных государств связан именно с Саудовской Аравией. В декабре 2012 года, по данным ряда источников, КСА приобрела в Хорватии большую партию стрелкового оружия, гранатометов и боеприпасов к ним и направила через Иорданию на юг Сирии в провинции Дераа и Кунейтра. Тем не менее по мере развития конфликта в САР Эр-Рияд делал ставку одновременно на диаметрально противоположные силы — светских повстанцев на юге Сирии и в Идлибе и на салафитов в Восточной Гуте и в Хомсе. Но в итоге саудиты проиграли конкуренцию Турции, которая и взяла бывших саудовских партнеров из числа сирийской оппозиции под свою эгиду.

Поэтому у Эр-Рияда и Дамаска есть все шансы начать выстраивать отношения с чистого листа. В то же время, следует иметь ввиду, что для Саудовской Аравии принципиальным вопросом по-прежнему остается иранское влияние в Сирии и Ливане, и если сирийский режим не будет демонстрировать готовность проводить более проарабскую, нежели проиранскую политику, то и нормализация между Сирией и Саудовской Аравией вряд ли продвинется достаточно далеко.