Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране

Фото: Ivan Damanik/Global Look Press

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки были зафиксированы в 06:05 UTC (09:05 мск) в 113 км к северо-западу от города Бендер-Аббас, в котором проживают 352 тысячи человек.

Вечером 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. По данным AFAD, магнитуда двух толчков составила 6,4 и 5,8, они были зафиксированы с разницей в 17 минут. СМИ сообщали, что в районе Дефне провинции Хатай несколько домов были полностью разрушены. Также подземные толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане и Сирии.

Геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз считает, что происшествие не было афтершоком после землетрясения 6 февраля — оно стало самостоятельным подземным толчком на линии разлома. Ученый предположил, что могут произойти новые землетрясения подобной мощности.