Здание в Бейруте рухнуло через четыре месяца после взрыва в порту

https://static.news.ru/photo/27b3cee0-1eab-11eb-8646-fa163e074e61_660.jpg Фото: LBCI Lebanon News/youtube.com

Аварийный жилой дом обрушился в Бейруте в районе Мдавар, близ порта. Причиной стали проливные дожди и сильный порывистый ветер. ЧП произошло спустя четыре месяца после мощного взрыва в столичной гавани. По предварительным данным, в строении в этот момент никого не было и никто не пострадал.

Мдавар — один из наиболее пострадавших районов Бейрута в результате ЧП 4 августа 2020 года. Накануне МВД страны предупредило людей о резком ухудшении погодных условий и порывах ветра до 75 км в час. Ведомство призвало граждан воздержаться от разрушенных кварталов города, так как последствия стихии в этой части столицы могут быть самыми непредсказуемыми, передаёт телеканал LBC.

4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв. В порту сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры. В результате были уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. После ЧП в городе начались акции протеста, переросшие в беспорядки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что взрыв резервуара с мазутом прогремел в жилом квартале Тарик-эль-Джедида на западе Бейрута. В результате возник крупный пожар.