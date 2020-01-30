https://static.news.ru/photo/6caee2d6-435b-11ea-a684-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

В Тель-Абьяде на севере Сирии взорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Погибли 2 мирных жителя, ещё 4 получили ранения.

Как сообщает агентство Anadolu, инцидент произошёл в таможенной зоне. Обстоятельства выясняются.

В октябре 2019 года Тель-Абьяд был очищен от боевиков в результате антитеррористической операции Турции «Мирная Весна». Однако террористы по-прежнему продолжают совершать атаки в этой местности.

Ранее в Сирии тяжёлое ранение получила журналистка телеканала RT Вафа Шабруни. По предварительным данным, она пострадала во время съёмки складов боеприпасов, оставленных боевиками во время отступления из города Мааррет-эн-Нууман. Предположительно, взорвался один из снарядов.