В Тель-Абьяде на севере Сирии взорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Погибли 2 мирных жителя, ещё 4 получили ранения.
Как
В октябре 2019 года Тель-Абьяд был очищен от боевиков в результате антитеррористической операции Турции «Мирная Весна». Однако террористы по-прежнему продолжают совершать атаки в этой местности.
Ранее в Сирии тяжёлое ранение получила журналистка телеканала RT Вафа Шабруни. По предварительным данным, она пострадала во время съёмки складов боеприпасов, оставленных боевиками во время отступления из города Мааррет-эн-Нууман. Предположительно, взорвался один из снарядов.
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