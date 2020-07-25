Взрыв в лагере на юге Багдада произошёл из-за плохого хранения боеприпасов

Иракские СМИ опровергли информацию о ракетном обстреле лагеря «Ас-Сакр» на юге Багдада. По данным журналистов, боеприпасы взорвались из-за их неправильного хранения.
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Склад федеральной полиции и склад боеприпасов взорвались из-за высокой температуры воздуха и плохого хранения, — говорится в заявлении.
На месте происшествия работают бригады гражданской обороны, спасатели и 15 пожарных расчётов. По-прежнему нет никакой информации о пострадавших.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что территория лагеря подверглась ракетному обстрелу. Якобы взорвались три ракеты, после чего произошли взрывы на складе боеприпасов и начался пожар. В лагере располагаются силы Федеральной полиции и шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
NEWS.ru писал, что в Ираке нашли схрон с ракетами для «Катюши».
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