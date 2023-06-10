Взрыв прогремел на ракетном заводе в Анкаре

Фото: shutterstock

Взрыв прогремел в Анкаре на заводе Корпорации механической и химической промышленности (MKE), сообщает турецкое агентство Ihlas. Предприятие занимается производством ракет и взрывчатых веществ.

Завод MKE располагается в районе Эльмадаг. Взрыв произошел в утренние часы, громкий звук слышали в близлежащих населенных пунктах. По предварительным данным, этому предшествовал пожар, причины которого неизвестны. Родственники рабочих, узнав, что на предприятии случилось ЧП, сбежались к входу. На территории завода работают спасатели.

Опубликованы видео с места взрыва. На кадрах видно высокий столб дыма. К месту происшествия направляются медики и пожарные.

В результате взрыва на заводе MKE могут быть погибшие и раненые. Информация уточняется.

MKE в основном производит и поставляет турецкой армии боеприпасы, артиллерийские системы, авиабомбы, мины, взрывчатые вещества и ракеты. Корпорация также производит продукцию гражданского назначения, например сталь, латунь, электрические детали и оборудование. Продукция MKE также экспортируется более чем в 40 стран.

В январе взрыв случился на складе боеприпасов Минобороны Ирана в городе Исфахан. СМИ писали, что причиной стала атака беспилотников. В Тегеране сообщали, что один из дронов сбили комплексом ПВО, еще два были перехвачены военными и взорваны. В результате инцидента никто не пострадал.