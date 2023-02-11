Время стервятников: мародеры грабят гумпомощь для пострадавших в Турции Разгул грабителей в пострадавших от землетрясения районах может стать серьезной угрозой для имиджа турецких властей

Фото: Tunahan Turhan/Global Look Press

В пострадавших от землетрясений районах Турции одной из серьезнейших проблем стало появление мародеров, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе визита в Газиантеп 9 февраля турецкий лидер предупредил, что после введения режима чрезвычайного положения (режим ЧП был введен 8 февраля в 10 провинциях на юго-востоке страны на 3 месяца) власти будут пресекать грабежи. Прошли считанные дни, и теперь интернет заполнен съемками действий специальных бригад полиции, жестко задерживающих мародеров.

Почти сразу после землетрясений стало понятно, что в ближайшее время проблемы могут возникнуть не только с тем, чтобы поскорее разобрать завалы и спасти пострадавших людей. Жители городов боятся возвращаться в уцелевшие дома, ожидая новых толчков. Тем временем мародеры начали выносить из магазинов и опустевших квартир продукты, технику и даже мебель. СМИ сообщают, что грабить ходят целыми семьями.

Все окна разбиты, а товары испорчены. Пришлось провести тут всю ночь, чтобы никто не забрал больше ничего, — рассказывает владелец магазина Эмин Качмаз про визит мародеров.

Фото: Tunahan Turhan/Global Look Press

Сейчас в зоне землетрясений нет ни газа, ни централизованной подачи воды, а еду приходится подогревать на костре. Поэтому со всего мира в Турцию отправляют не только теплые вещи и нагреватели, но также еду с большим сроком годности и продукты питания, не требующие термической обработки. В основном это рыбные и мясные консервы, печенье. Но не все, что отослано пострадавшим, доходит до них. В соцсетях появилось видео, на которых снято, как бандиты заблокировали дорогу грузовикам с гуманитарной помощью, избили водителя и разграбили машину. «Вы отдадите все, что у вас есть. Вы дадите нам еду. Либо добровольно, либо...» — кричит один из грабителей водителю грузовика. Дело дошло даже до стрельбы, но водитель успел вызвать полицию, которая спугнула нападавших.

Мародеры объединяются в банды, отбирают у людей все, что у тех есть, угоняют автомобили, грабят магазины сотовой связи, снимают ювелирные украшения с погибших.

Фото: Depo Photos/Global Look Press

Соцсети предоставляют прекрасную возможность для паники, что еще больше усугубляет ситуацию. 9 февраля появилась в сетях появилась информация, что разграблен поврежденный подземными толчками Археологический музей Хатая в Антакье (древней Антиохии), где находятся уникальные всемирно известные коллекции времен Римской империи и Византии.

Нам нужно немедленно поехать туда и позаботиться об этих местах. Все исторические артефакты в Археологическом музее Хатая украдены. Пожалуйста, идите туда как можно скорее, полиция, жандармерия, охранники — кто бы ни был. Пожалуйста, давайте защитим наши исторические артефакты в Археологическом музее, — всполошились пользователи соцсетей.

К счастью, руководство музея оперативно отреагировало, сообщив, что музей не пострадал. В нем была усилена охрана, а камеры наблюдения подключили к питанию от солнечных панелей,чтобы не зависеть от перебоев с электричеством.

NEWS.ru опросил местных жителей, которые рассказали, что критическая ситуация в плане мародерства сейчас в Хатае, Малатье и Кахраманмараше.

У этих людей нет сердца, совести, сострадания, — говорят опрошенные. — Нам страшно. Мы вынуждены бояться не только повторения землетрясений, но и бандитов.

Причем среди мародеров, по словам респондентов, в основном беженцы из Сирии и Афганистана. Разумеется, масштабы катастрофы не позволяют в полной мере выстроить защиту от грабителей. Но если власти не смогут остановить мародерство, то это может вызывать новую волну возмущения и так недовольного турецкого общества.

Мигранты и так обошлись стране в миллионы долларов, а теперь они наживаются на той гуманитарной помощи, которые отправляют в наш регион из других стран. При этом они отбирают не только еду, но и холодильники, телевизоры из магазина бытовой техники, ювелирные изделия из домов, куда входят силой и угрозами, — возмущается телеканал Veryansin.

В соцсетях появляется все больше съемок, на которых запечатлены мародеры. И грабители, безусловно, станут еще одним укором властям. Уже сейчас в турецком обществе все больше недоумения по поводу огромных разрушений, вызванных подземными толчками. «Количество разрушенных зданий уже приближается к 7 тысячам и это число еще вырастет, а под завалами могут оставаться до 200 тысяч человек, — пишет Yeni Mesaj, газета оппозиционной Независимой партии Турции (BTP). — ... Кто-то говорит, что это судьба. Но нет. Например, в городе Эрзинь провинции Хатай ни одного здания не разрушилось». В чем же причина, задается вопросом издание? Оккеш Элмасоглу, мэр Эрзиня, объясняет это тем, что «с тех пор, как я вступил в должность мэра, я стараюсь ничего не разрешать строить без лицензии. Здания должны быть строго проверены, и ни в коем случае нельзя допускать незаконных построек».

Кстати, в Турции уже появились активисты, которые ходят по стройкам, фотографируют все недочеты и выкладывают снимки в соцсети, сопровождая негативными комментариями, не всегда обоснованными, но повышающими градус недовольства. Теперь же ко всем бедам прибавятся еще и мародеры, чьи бесчинства государство не в состоянии жестко пресечь.