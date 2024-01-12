Базу ВС США накрыло ракетным ударом после налета на Йемен Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

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Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному удару, сообщает телеканал Al-Mayadeen. Отмечается, что нанесли его вооруженные отряды движения «Исламское сопротивление Ирака». Информация об атаке появилась вскоре после того, как американские и британские войска атаковали хуситов в Йемене.

Представители движения, как передает телеканал, осудили действия США и Великобритании. Они пообещали «поддерживать силы оси сопротивления», в том числе на территории Йемена, всеми доступными средствами.

Ранее телеканал сообщал, что ракетному обстрелу подверглись две военные базы США возле газового и нефтяного месторождений в Сирии. Налет также совершили отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». По объекту было выпущено не менее 12 ракет. По данным боевиков, все ракеты достигли цели.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену. Их целью стали объекты, находящиеся под контролем хуситов. Как заявил представитель хуситов Яхья Сариа, Лондону и Вашингтону не удалось нанести серьезного ущерба.

Военный обозреватель Виктор Баранец при этом усомнился в готовности США начать в Йемене сухопутную операцию. По его мнению, это не нужно Вашингтону, учитывая ситуацию в Израиле и на Украине.