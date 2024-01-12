В Йемене рассказали о последствиях авиаудара США по военной базе Хуситы: пожар после авиаудара США по военной базе в Сане удалось потушить

Фото: Wang Shang/XinHua/Global Look Press

Удар по военно-воздушной базе Ад-Длейми в районе аэропорта столицы Йемена Саны вызвал пожар на базе, который удалось потушить, сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera военный представитель хуситов Яхья Сариа. По его словам, ущерба не зафиксировано.

В результате авиаудара по базе Ад-Длейми возник пожар, который удалось потушить. Мы не выявили ущерба на базе после налета, — сказал он.

В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по Йемену. Как заявил президент США Джо Байден, эти атаки по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) стали ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности.

Ранее Йемен нанес массированный удар ракетами класса «земля — земля». Хуситы запустили крылатые ракеты из Йемена по американским военным кораблям, одна из ракет попала в цель.

Россия запросила проведение срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене. Оно может состояться 12 января.

Ранее член палаты представителей Конгресса США, демократ Ро Кханна заявил, что президенту США Джо Байдену следовало согласовать с конгрессом нанесение ударов по Йемену — как и диктует первая статья американской конституции. По его словам, атака на хуситов вовлекает американцев в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Со своей стороны конгрессвумен Вэл Хойл поддержала коллегу, аргументировав свою позицию тем, что у законодателей есть исключительное право на согласование подобных военных актов за рубежом.

Вместе с тем действия Вашингтона и Лондона поддержали некоторые страны, в том числе власти Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Масштабная спецоперация включала в себя применение авиации, кораблей и подводных лодок.