Названы страны, которые поддержали удары по Йемену Politico: Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды участвовали в ударах по Йемену

Фото: US Navy/Public Domain/wikipedia/commons

Атаки на позиции мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Йемене были проведены силами США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов, сообщает газета Politico. Операция включала в себя применение авиации, кораблей и подводных лодок.

Напомним, по данным газеты Times, премьер-министр Великобритании Риши Сунак санкционировал авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Британский лидер представил кабинету министров информацию о предстоящем военном вмешательстве.

Великобритания планирует присоединиться к США в проведении авиаударов по хуситам в Йемене в течение ночи с четверга на пятницу, заявил политический обозреватель Стивен Суинфор. Со ссылкой на источник в британском правительстве газета Times сообщает, что удары коалиции под командованием США будут «ограниченными, но существенными». Ожидается, что в операции будут задействованы британские истребители Typhoon, базирующиеся на авиабазе Акротири на Кипре.

Ранее сообщалось, что Йемен нанес массированный ответный удар ракетами класса «земля-земля». Хуситы запустили крылатые ракеты из Йемена по американским военным кораблям. Одна из ракет предположительно попала в цель. Подробности атаки пока неизвестны.