Назван человек, который санкционировал авиаудары по позициям хуситов Times: Сунак санкционировал британские авиаудары по позициям хуситов в Йемене

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tejas Sandhu

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак санкционировал авиаудары по позициям хуситов в Йемене, пишет газета Times. По информации издания, британский лидер представил кабинету министров информацию о предстоящем военном вмешательстве.

Великобритания планирует присоединиться к США в проведении авиаударов по хуситам в Йемене в течение ночи с четверга на пятницу, заявил политический обозреватель Стивен Суинфор. Со ссылкой на источник в британском правительстве газета Times сообщает, что удары коалиции под командованием США будут «ограниченными, но существенными». Ожидается, что в операции будут задействованы британские истребители Typhoon, базирующиеся на авиабазе Акротири на Кипре.

Ранее сообщалось, что Йемен нанес массированный ответный удар ракетами класса «земля-земля». Хуситы запустили крылатые ракеты из Йемена по американским военным кораблям. Одна из ракет предположительно попала в цель. Подробности атаки пока неизвестны.

Напомним, США и Великобритания начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене. Пентагон официально подтвердил атаку, подчеркнув, что порядка десяти центров группировки попали под обстрел, среди них точки производства дронов и склады оружия.