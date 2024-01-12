Хуситы нанесли США ответный удар крылатыми ракетами Al Mayadeen: Йемен нанес массированный ответный удар ракетами «земля-земля»

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Йемен наносит массированный ответный удар ракетами класса «земля-земля», сообщает Al Mayadeen. Хуситы запустили крылатые ракеты из Йемена по американским военным кораблям.

Одна из ракет попала в цель, подчеркнули журналисты. Подробности атаки пока неизвестны. Ранее США и Великобритания начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене. Пентагон официально подтвердил атаку, подчеркнув, что порядка десяти центров группировки попали под обстрел, среди них точки производства дронов и склады оружия.

Мощные взрывы были слышны в портовом городе Ходейда, находящемся под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах». В Сааде и Сане также раздались громкие взрывы.

В регионе заработала система противовоздушной обороны. Уже появились первые кадры ударов США и Великобритании по позициям хуситов.

Представители местной группировки объявили о принудительной мобилизации в районах, находящихся под их контролем, после сообщений о совместном авиаударе США и Великобритании в ответ на атаки на суда в Красном море. Кроме того, они отправили запрос на визит в Саудовскую Аравию с просьбой о посредничестве в их отношениях с Вашингтоном.

До этого йеменские хуситы совершили первое нападение на американский корабль в Красном море после атаки США на их военно-морские силы 31 декабря. Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа уточнил, что применялись ракеты и беспилотная авиация.