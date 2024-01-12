РФ запросила срочное заседание СБ ООН после ударов по Йемену

Фото: МО США

Россия запросила проведение в пятницу, 12 января, срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене, сообщила пресс-служба постпредства РФ в ООН. Мероприятие запрошено на 10:00 (18:00 мск).

Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену, — сообщили сотрудники постпредства.

Ранее член палаты представителей Конгресса США, демократ Ро Кханна заявил, что президенту США Джо Байдену следовало согласовать с конгрессом нанесение ударов по Йемену — как и диктует первая статья американской конституции. По его словам, атака на хуситов вовлекает американцев в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Со своей стороны конгрессвумен Вэл Хойл поддержала коллегу, аргументировав свою позицию тем, что у законодателей есть исключительное право на согласование подобных военных актов за рубежом.

Ранее Байден подтвердил факт нанесения ударов американскими военными и их союзниками по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. По словам лидера Штатов, атака является ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. В результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, поэтому, по словам главы Штатов, «реакция международного сообщества на эти безрассудные нападения была единой и решительной».