Al Mayadeen: в Сирии были обстреляны две американские базы

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Две военные базы США возле газового и нефтяного месторождений в Сирии подверглись ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, их атаковали отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака».

По предварительным данным, по объекту около месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор было выпущено не менее 12 ракет. Зенитные подразделения США попытались нейтрализовать снаряды, однако, по словам боевиков, все ракеты достигли цели.

На военной базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке страны также прогремело несколько взрывов. По информации канала, они были слышны в окрестностях.

Шиитские формирования ранее заявляли, что продолжат наносить удары по американским объектам. Они уверены, что США играют ключевую роль в поддержке Израиля и его действиях в секторе Газа и Южном Ливане.

Последний раз об обстреле американских баз на территории Сирии сообщалось в начале декабря. По словам представителей «Исламского сопротивления Ирака», атака велась с применением беспилотников. Они уточнили, что под удар попала база Green Village, все цели были поражены.