Вместо «Аватара»: в прокат выходит первый российско-ливанский фильм «Гнев» — это история о любви и смерти в истерзанном Ливане, где Запад и Восток причудливо меняются ролями и масками

Фото: film.ru

В Москве прошла премьера первого в истории российско-ливанского фильма «Гнев», который выходит в прокат 2 февраля. Его сняла режиссер Мария Иванова Сурае, автор многих документальных картин о Ближнем Востоке. «Гнев» — ее дебют в игровом кино. Фильм успел поучаствовать в 38 международных фестивалях и получить девять наград. Чем «Гнев» удивит российского зрителя и стоит ли ждать новых российско-ливанских кинохитов — в материале корреспондента NEWS.ru, побывавшего на премьерном показе.

Дубль первый: здесь несчастливы все?

Что знает современный российский зритель о Ливане — крошечном государстве с не самой легкой судьбой на Ближнем Востоке? Еще несколько десятилетий назад эту страну называли ближневосточной Швейцарией, а столицу Бейрут сравнивали с Парижем. Ливан мог похвалиться чуть ли не самым высоким уровнем жизни в регионе. Там бурлила культурная жизнь — проходили яркие художественные выставки, показы мод, конкурсы красоты. А экономическая стабильность и растущая банковская система привлекали в Ливан не только братьев-арабов из других стран, но и экспатов со всего мира.

Но фильм показывает совсем другой, новый Ливан, который пережил гражданскую войну 1975–1990 годов, вторжение Израиля в 2006-м, наплыв сирийских беженцев и страшный взрыв в столичном порту 4 августа 2020 года, уничтоживший часть исторического центра. Мы видим на экране страну, которая переживает один из худших экономических кризисов в мире за последние 150 лет.

В Ливане «Гнева» еще видны следы былой роскоши — на экране то и дело мелькают панорамы ветшающего архитектурного наследия колониальной эпохи, заржавевшие таблички на зданиях некогда элитных и «самых надежных» банков Ближнего Востока...

Ливан для меня много значит, я влюбилась в него еще семь лет назад. Но снимать фильм в такой стране не самое легкое занятие, — поделилась с NEWS.ru режиссёр Мария Иванова Сурае. — Я снимала фильм в обстоятельствах, каждое из которых могло стать фатальным, — взрыв в порту, пандемия коронавируса, массовые беспорядки на улицах.

В таком Ливане и живет главная героиня «Гнева» — молодая ливанка Ида. На первый взгляд, девушку и ее семью проблемы страны заботят не так уж и сильно. Они живут своей жизнью в живописной маленькой деревушке среди ливанских гор. Иногда они радуются, иногда ругаются — в общем, всё как у всех.

Ида — собирательный образ всех ливанок, в том числе тех, с кем я знакома лично. Несмотря на трудности судьбы, они стараются дальше жить, радуясь каждой мелочи, — говорит Мария.

Но рано или поздно суровая реальность добирается до каждого. У кого-то правительство забирает все семейные накопления, кто-то теряет доступ к жизненно важным лекарствам. У Иды из-за внезапно упавшей на дом ракеты погибает юный брат, а отец остается инвалидом.

Любопытный прием: режиссер так и не раскрывает, откуда взялась эта ракета. В фильме то и дело говорят о некой абстрактной «войне» — состоянии вечного напряжения и страха, в котором живут ливанцы. Недаром признано, что жители Ливана находятся на втором месте в мире после афганцев по уровню негативных эмоций, они реже других испытывают радость, но чаще остальных — гнев и злость.

В фильме можно воочию наблюдать за тем, как многие персонажи из главных заводил и балагуров превращаются в угрюмых и злых людей. Так, мать Иды после смерти сына начинает много пить, срываться на близких. По словам режиссера, многие зрители видят в этой героине воплощение «души русской женщины». К слову, ливанская актриса Жюлия Кассар, сыгравшая роль матери семейства, никогда раньше не употребляла спиртное. Но ради того, чтобы войти в образ, она на съемочной площадке пила пиво.

Когда у Иды не остается сил переносить приступы материнской злости, юная ливанка поступает так же, как поступила бы на ее месте любая молодая девушка в любой точке мира: едет учиться в большой город. В её случае это Бейрут, ведь других крупных городов в Ливане просто нет.

Фото: film.ru

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В Бейруте Иду встречает «бобо шабаб» — богемно-буржуазная тусовка столичной молодежи, которая старается делать вид, что у неё всё по-прежнему в порядке. Видимость нормальной жизни каждый сохраняет по-своему. К примеру, молодые христиане объединяются в «ночные дозоры», заменяющие отряды полиции, которых не хватает по ночам, и ходят по улицам с факелами.

Перед глазами зрителей проходит пестрая вереница ливанских модников, иностранцев и других персонажей, вперемешку с арабским с экрана звучит английская и французская речь. Но от ливанской действительности уйти тяжело даже в самых элитных и безопасных районах. Однажды ночью на главную героиню нападает вооруженный грабитель. Для Ливана такие ограбления в последнее время и впрямь стали частым явлением. Обворовать может сосед, знакомый старик с невинным видом или даже имам из ближайшей мечети.

И тут — по классике — на помощь Иде приходит спаситель, один из осевших в стране французов. В том, что ливанку спасает именно представитель Франции, видится и политическая метафора. Ведь в глазах многих ливанцев бывшие «компатриоты» — истинные друзья Ливана. Местные жители верят, что именно французы выведут их страну на свет — не просто так здесь даже запустили петицию с призывом к Парижу вновь сделать Ливан своей колонией.

Несложно догадаться, что между искушенным французским сердцеедом и невинной восточной девушкой вспыхивает роман. Все происходит в милой квартирке, которую портит разве что небольшое пятно плесени у батареи. Но пятно со временем разрастается, разъедая их отношения. Стереотипный Восток и Запад вдруг меняются ролями — француз оказывается вовсе не приверженцем свободных нравов, но жутким ревнивцем и собственником, который хочет лишь одного — чтобы его избранница проводила всё время только с ним.

Романтичный образ француза окончательно рушится, когда он заставляет девушку отречься от ислама. Со временем Иде открывается страшная правда: ее избранник — член неонацистской группировки, которая хочет устроить теракт в одной из местных мечетей. Ида нужна ему, чтобы незаметно пронести туда бомбу — «ради любви».

Так постепенно раскрывается «война всех против всех», которую бесконечно ведут друг против друга жители «нового Ливана». В условиях кризиса, когда все безмерно злы друг на друга, врагом может оказаться кто угодно. Работник заправочной станции может застрелить клиента за то, что тот не оставил ему чаевых, школьный учитель — обворовать собственного ученика, а «принц на белом коне» — отправить возлюбленную на смерть.

Фото: film.ru

Дубль третий: что дальше вслед за «Гневом»?

Ливанцы признают: это кино — про них. Корреспондент NEWS.ru видел тех, кто при просмотре «Гнева» не мог сдержать слез.

Мне выпала возможность увидеть экспериментальную версию фильма еще год назад, — поделился с NEWS.ru посол Ливана в России Шауки Бу Нассар. — По всем параметрам это замечательный фильм. Он оригинально освещает проблему глобального терроризма, религиозного и идеологического экстремизма, от которых особенно сильно страдает Ближний Восток.

Тот факт, что фильм о Ливане показывают в России, очень важен для настрадавшихся ливанцев, отмечает посол.

Для них имеет большое значение, что даже в нынешних условиях они могут создавать то, что заинтересует остальной мир. Фильм знакомит дружественный русский народ с ливанской культурой, природой и видами, — говорит Шауки Бу Нассар. — Знаете, ведь Ливан — это прекрасная страна, она создана для туризма. У нас есть все. Не хватает разве что мира и стабильности вокруг.

Дипломат также надеется, что ливано-российских фильмов теперь будет больше. По крайней мере ливанские студии очень заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами.

гнев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Режиссер, продюсер, сценарист Мария Иванова Сурае на премьере своего фильма «Гнев» в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Режиссер, продюсер, сценарист Мария Иванова Сурае на премьере своего фильма «Гнев» в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Тина Стойилкович (слева) на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Тина Стойилкович (слева) на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Алла Рид на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Алла Рид на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гости на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гости на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гостья на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гостья на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гости на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гости на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Лиза Гинзбург на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Лиза Гинзбург на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Таша Белая на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Таша Белая на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол Ливанской Республики в РФ Шауки Бу Нассар (в центре) на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол Ливанской Республики в РФ Шауки Бу Нассар (в центре) на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гости на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гости на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол Ливанской Республики в РФ Шауки Бу Нассар на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол Ливанской Республики в РФ Шауки Бу Нассар на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол Ливанской Республики в РФ Шауки Бу Нассар на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол Ливанской Республики в РФ Шауки Бу Нассар на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол Иорданского Хашимитского Королевства в РФ Халид Абдулла Краием Шавабка и посол Тунисской Республики в РФ Тарак Бен Салем (слева направо) на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол Иорданского Хашимитского Королевства в РФ Халид Абдулла Краием Шавабка и посол Тунисской Республики в РФ Тарак Бен Салем (слева направо) на премьере российско-ливанского фильма «Гнев» режиссера Марии Ивановой Сурае в кинотеатре «Иллюзион»

Тем временем кинокритик Егор Москвитин на премьере отметил: фильм «Гнев» доказывает, что хоронить российский кинематограф рано, какие бы апокалиптические настроения ни царили вокруг. По словам эксперта, все еще остается немало стран, которые хотят сотрудничать с российскими режиссерами и снимать впечатляющие проекты. Оценить «Гнев» и узнать, чем закончится история любви, российские зрители смогут с 2 февраля, когда картина выйдет в прокат.