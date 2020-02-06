https://static.news.ru/photo/181d7290-48bb-11ea-aae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Эр-Рияд запретил жителям Саудовской Аравии ездить в Китай из-за вспышки коронавируса в этой азиатской стране.

Запрет касается как граждан королевства, так и резидентов. Нарушившие ограничительные меры граждане будут привлечены к ответственности. Иностранцам, у которых есть резидентские разрешения и которые поедут в КНР, не разрешат вернуться в Саудовскую Аравию, отмечает Saudi Press Agency.

Ранее NEWS.ru писал, что власти китайского Тайваня запретили въезд на остров жителям континентального Китая. Кроме того, порты Тайваня с 6 февраля не принимают зарубежные круизные корабли.