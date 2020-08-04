Власти Ливана подсчитали число погибших при взрыве в Бейруте

https://static.news.ru/photo/a15f6e0c-d694-11ea-bfa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Xinhua/Global Look Press

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил о том, что в результате взрыва в Ливане погибли не менее 70 человек, а пострадали около 3,7 тысячи.

Изначально сообщалось о 67 погибших и 3,6 тысячи пострадавших, передаёт Al Jazeera на своей странице в Twitter .

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра. В результате происшествия погибли 30 человек, пострадали — около трёх тысяч.

На данный момент госпитали города переполнены. Власти страны обратились за помощью в Красный Крест и ВОЗ. В Бейруте объявлена массовая мобилизация медиков.

Представители армии Израиля сообщили о намерении «отложить конфликт» с Ливаном. Также еврейское государство заявило о желании направить медицинское оборудование в страну.

Как информировал NEWS.ru, основная причина взрыва в порту Бейрута пока остаётся неизвестной. Министр внутренних дел страны Мохамед Фахми призвал дождаться итогов расследования.