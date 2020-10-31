Власти Ирана закрывают наиболее пострадавшие от коронавируса города

https://static.news.ru/photo/126d390e-1c62-11eb-8a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Власти Ирана с 2 ноября вводят ограничение на въезд и выезд из столиц 25 провинций страны из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Уезжать или заезжать в города запрещено на личных автомобилях, которые относятся к этим провинциям, также нельзя попасть в город на машине, незарегистрированной в этой местности. Запрет не касается полицейских автомобилей, технических служб и карет скорой помощи. Ограничения будут действовать до 6 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Президент страны Хасан Рухани заявил, что в 25 из 31 провинции с 4 ноября будут введены новые ограничительные меры: десять дней не будут работать школы, мечети и институты.

Ранее медицинские службы Ирана зафиксировали 434 летальных случая от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, что является рекордом. За последние 24 часа заразились 7719 человек.

Общее число заболевших в стране достигло 620 491 человека. Умерли 35 298 человек, излечился 486 691 пациент.

Как писал NEWS.ru, британские власти планируют продлить режим самоизоляции до декабря, если уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией не упадёт. Пока ограничения введены с 5 ноября по 2 декабря.