Главной темой визита секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Катар, как следует из официальных сообщений, стала безопасность. По результатам двухдневной поездки в Дохе был подписан российско-катарский меморандум о взаимопонимании в этой сфере. Кроме того, эмиру Тамиму Аль Тани было передано приглашение президента Владимира Путина посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне 2020 года. Однако за кулисами осталось то, обсуждал ли Патрушев с катарцами газовое сотрудничество, — тема, вызывающая резкое неприятие в западных столицах.

Целью визита секретаря Совета безопасности РФ в эмират изначально анонсировались консультации в сфере безопасности. По итогам переговоров Патрушевым и директором Агентства по нацбезопасности Катара Абдаллой аль-Хулейфи был подписан меморандум, который касается сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, а также поддержания стабильности на Ближнем Востоке. Документ определяет процедуру регулярных консультаций и обмена мнениями по темам, представляющим взаимный интерес. Меморандум также предполагает обсуждение североафриканских конфликтов, проблем оборота наркотиков, торговли людьми, контрабанды оружия, пиратства, киберпреступности, отмывания денег, экономических и других транснациональных нарушений закона.

Кроме того, Патрушев на встрече с катарским премьер-министром и главой МВД Халедом Аль Тани обсудил расширение партнёрства двух государств в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдёт на территории Катара в 2022 году. Пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин уточнил, что в ходе беседы стороны поднимали тему взаимодействия по линии правоохранительных органов.

Отдельное внимание уделено расширению сотрудничества по вопросам подготовки чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, используя опыт проведения подобных масштабных мероприятий в России, — отметил чиновник.

Катар по-прежнему находится в состоянии экономической и дипломатической блокады, которая была введена его соседями в 2017 году в ответ на излишне самостоятельную внешнеполитическую линию эмирата. На этом фоне качество мероприятий ЧМ-2022 не раз ставилось под вопрос. Впрочем, в самой Дохе уверены, что беспокоиться не о чем, поскольку значение блокады преувеличено.

Paul Zinken/Global Look Press

В ходе визита Николай Патрушев передал катарскому эмиру, что Владимир Путин рассчитывает встретиться с ним на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2020 года.

Любопытство вызывает то, обсуждали ли переговорщики в Дохе газовые вопросы. Они представляют интерес для обоих государств, которые являются членами Форума стран — экспортёров газа: его нередко называют «газовой ОПЕК». В интервью ТАСС, которое предваряло визит Патрушева, посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов говорил, что Москва и Доха будут укреплять сотрудничество в нефтегазовой сфере. Глава дипмиссии отмечал, что обе страны заинтересованы в расширении «сферы применения природного газа, его наиболее эффективной утилизации» и ведут поиск новых рынков сбыта, а также способы его использования в качестве газомоторного топлива. Это является предметом обсуждения Форума стран — экспортёров газа.

Несмотря на то что объединение включает в себя таких влиятельных членов, как Россия, Катар и Иран, оно не оформлено по модели ОПЕК. Идея картелизации этого сообщества встречает множество вызовов, в числе которых недовольство западных столиц. В 2019 году научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос отмечал , что «Европейский союз серьёзно относится к антимонопольному законодательству и газовая ОПЕК станет его очевидной целью».

Газовая ОПЕК вызовет европейский ответ, и у этого ответа будут зубы. Европа не даст газовой ОПЕК пространство, которое США дали обычной ОПЕК, — писал эксперт.

Это ставит вопрос о том, могли ли консультации по безопасности в Дохе служить декорацией для дискуссии по энергетическим темам, которые связаны с работой Форума. Контакты на уровне секретаря Совбеза могли бы служить идеальным отвлекающим манёвром для тех, кто питает излишний интерес к сотрудничеству РФ со странами Персидского залива в сфере энергоресурсов.