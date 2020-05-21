Верховный лидер Ирана призвал мусульман бороться за освобождение Палестины

https://static.news.ru/photo/6da03148-9c13-11ea-8b64-fa163e074e61_660.jpg Али Хаменеи Фото: Poolfoto/www.imago-images.de/Global Look Press

Община мусульман обязана освободить землю Палестины, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время выступления, посвящённом Дню Иерусалима. Его отмечают как день борьбы с сионизмом.

По его словам, Соединённые Штаты Америки и многие международные организации не удовлетворили просьбы палестинцев, однако сектор Газа, во многом благодаря Ирану, может противостоять агрессии «сионистского врага» и победить его.

Борьба за освобождение Палестины — это джихад на пути к Господу, и это долг и цель мусульман, — цитирует политика агентство «Тасним».

Хаменеи отметил, что Тегеран по-прежнему настаивает на референдуме с участием представителей всех этносом и конфессий Палестины для определения будущего региона.

Израиль собирается аннексировать территории Палестины на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, народ Израиля появился и развивался именно в данном регионе.

Как писал NEWS.ru, ранее США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века».

Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан.