В Турции предъявили обвинение более чем 100 отставным адмиралам

Более 100 отставных адмиралов обвиняется в преступном сговоре против конституционного строя в Турции. Причиной стала поддержка ими Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, что послужило поводом для подготовки обвинительного заключения против них со стороны Генеральной прокуратуры Анкары, сообщает турецкий телеканал NTV.

По сведениям, озвученным журналистами, обвиняемым может грозить до 12 лет тюрьмы, пока дело подано в суд. В обвинительном заключении говорится , что адмиралы «вступили в преступный сговор против конституционного строя».

Весной 104 адмирала в отставке подготовили и опубликовали письмо, в котором сказано, что Конвенция Монтрё является дипломатической победой Турции, с помощью которой были восстановлены её суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы. Также, по мнению обвиняемых, все споры о пересмотре соглашения в связи с реализацией проекта канала «Стамбул» неприемлемы. Новый канал должен пройти в обход пролива Босфор и соединить Мраморное море с Чёрным. Спустя некоторое время десять адмиралов, подписавших документ, были арестованы.

Предполагается, что новый канал «Стамбул» обеспечит прохождение 85 тысяч судов ежегодно из Мраморного моря в Чёрное. По прогнозам, строительство объекта завершится в 2023 году. Стоимость сооружения его оценивается в $10 млрд. При этом на территорию канала Конвенция Монтрё, предусматривающая ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе проливов в мирное время, которые обязательны к соблюдению нечерноморскими странами, распространяться не будет.

Ранее сообщалось о том, что новая концепция «Голубая родина», которую разработало правительство турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, предполагает серьёзное усиление контроля Турции над Чёрным морем. Турки собираются отслеживать ситуацию от греческих до восточных берегов акватории.