В Турции от коронавируса умерли более 500 человек

https://static.news.ru/photo/55ca6550-769f-11ea-8e43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Турецкие власти заявили об увеличении случаев смерти от коронавирусной инфекции до 501.

По словам министра здравоохранения страны Фахреттина Коджы, общее число заразившихся составляет 23 934. Число погибших от коронавируса увеличилось с 425 до 501 человека.

Мы потеряли сегодня 76 пациентов, всего умерших 501. Вылечились сегодня 302, всего 786 пациентов, — написал министр в Twitter, сообщает ТАСС.

Он рассказал, что в стране было проведено за сутки 19 664 теста, которые выявили 3013 новых заразившихся.

NEWS.ru писал, что турецкие власти ужесточили карантин в стране. С 3 апреля на улицах запрещено находиться людям старше 20 лет. На 15 дней будут закрыты на въезд и выезд 30 крупных городов. Жители обязаны носить защитные маски в местах скопления людей, в том числе в супермаркетах, на рынках или рабочих местах.

Ранее власти страны прервали авиасообщение со всем миром. Для междугородних поездок необходимо получать разрешение у губернаторов.

Всего коронавирусом в мире заразились более 1,1 млн, количество погибших составляет более 59 тысяч, более 228 тысяч выздоровели.