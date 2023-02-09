В Турции назвали сумму ущерба от землетрясений IHH: ущерб от землетрясений в Турции намного превысит $4 млрд

Фото: Ibrahim Oner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сумма ущерба от землетрясений в Турции намного превышает $4 млрд, заявил ТАСС главный координатор одной из крупнейших турецких гуманитарных организаций IHH в провинции Хатай Биляль Кайя. По его словам, к такому выводу пришли страховые аналитики компании Fitch Ratings.

Та цифра, о которой говорилось [со стороны агентства Fitch], $4 млрд, да даже пять — это очень мало. Понимаете, только в городе Искендерун разрушено 200 зданий. Минимум нам надо отстроить заново три тысячи квартир. И это только один город. Так что если предварительно оценивать, то ущерб составит в несколько раз больше озвученных цифр, — сказал Кайя.

В Fitch Ratings сообщали, что большую часть страховых выплат в связи с землетрясениями в конечном итоге будут нести глобальные перестраховщики (страховщики, которые страхуют страховщиков). При этом аналитики отмечали, что застрахованные убытки могут быть намного ниже из-за низкого страхового покрытия в пострадавших регионах — около $1 млрд. А реальную сумму ущерба подсчитать сложно, поскольку ситуация развивается.

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что произошедшее в Турции разрушительное землетрясение может сказаться на сроках создания совместного газового хаба с Россией. По его словам, власти РФ с пониманием относятся к трагедии турецкого народа и готовы ждать столько, сколько потребуется.