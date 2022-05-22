Полковника элитных иранских войск застрелили в Тегеране IRNA: в Тегеране застрелили офицера элитных частей ВС Ирана

Фото x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестные расстреляли офицера Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) на одной из улиц на востоке Тегерана, передаёт агентство IRNA. Убийство произошло приблизительно в 16:00 по местному времени.

Убитым оказался полковник КСИР Сайад Ходаи. В момент покушения он передвигался по столице на своём автомобиле. Пресс-служба КСИР расценила это преступление как теракт.

Согласно информации агентства, в убийстве офицера на улице Моджахедин-е Эслам принимали участия двое, они были на мотоцикле. Агентство также сообщило, что преступники выстрелили пять раз.

Накануне мэр украинского города Энергодар, в адрес которого ранее поступали угрозы от ВСУ, был ранен в результате детонации взрывного устройства в его подъезде. Предположительно, самодельное взрывное устройство находилось в электрощитке в подъезде его дома в Запорожской области. Из-за взрыва также пострадали два охранника мэра. Отмечается, что у градоначальника лёгкое ранения, сейчас он находится в больнице Мелитополя.