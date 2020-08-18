В Тегеране прокомментировали предложение Путина о саммите по Ирану

https://static.news.ru/photo/c038fa96-e157-11ea-bc1c-fa163e074e61_660.jpg Али Рабии Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press via ZUMA Press

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по иранской проблематике, заявил, что Тегеран готов рассмотреть это предложение.

Мы понимаем добрые намерения господина Путина снизить напряженность, однако, так или иначе, сомневаемся, что подобного рода встреча будет эффективной в отсутствие искренности со стороны американского правительства, — отметил Али Рабии.

По его словам, власти рассмотрят этот вопрос, когда все заинтересованные стороны получат официальные запросы о проведении саммита. Он считает, что президент США Дональд Трамп откажется от участия в этом мероприятии, поскольку «снова окажется в изоляции», передаёт РИА Новости.

14 августа российский лидер призвал Совет Безопасности ООН провести онлайн-саммит с привлечением Тегерана и Берлина по проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Президент РФ предложил в ходе саммита, если он состоится, установить параметры совместной работы по формированию в регионе Персидского залива механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия. Достичь этой цели, по словам Путина, можно с помощью политической воли и созидательной энергии.

Путин подчеркнул, что принятие СВПД в 2015 году стало крупным достижением политиков и дипломатов, позволившим предотвратить угрозу крупномасштабного вооружённого конфликта. Президент РФ в своём обращении указал, что Россия в 2019 году представила обновлённую концепцию безопасности в районе Персидского залива, в которой намечены конкретные шаги по разрешению «клубка проблем в этом регионе».

Однако власти США отвергли предложение российского лидера. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что американская сторона отклонила это предложение, потому что подходы Вашингтона и Москвы к решению иранского вопроса конкурируют друг с другом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Китая поддерживают предложение президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит, посвящённый вопросам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, Пекин будет отстаивать договорённости по иранской ядерной сделке. Он также подчеркнул, что Китай готов усилить сотрудничество с заинтересованными сторонами ради политического урегулирования этого вопроса.