В Сирии при взрыве погиб российский генерал-майор

При взрыве в Сирии погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора. Ещё двое российских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, взрыв произошёл на обочине дороги, когда российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Как отметили в министерстве сработало самодельное взрывное устройство.
Генерал-майор получил ранения, его экстренно эвакуировали. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, россиянин скончался. Погибшего приставили в государственной награде посмертно. В оборонном ведомстве заявили, что его семье будет оказана вся необходимая помощь,
Ранее NEWS.ru писал о том, что на севере Сирии прогремел взрыв. В результате погибли три человека, ещё несколько получили ранения. По данным агентства SANA, инцидент произошёл в одной из деревень западнее города Рас эль-Айн, расположенного недалеко от сирийско-турецкой границы.
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