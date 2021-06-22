В Сирии поймали охотников за российскими военными

Правительственные войска Сирии взяли в плен боевиков из «спящей» ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), охотившихся на российских и сирийских военных. Об этом сообщило издание «Русская весна».

По информации издания, бойцы Сирийской арабской армии (САА) при поддержке российских военных в течение 20 дней проводили рейды в пустынях Белая и Каменная. в результате им удалось обнаружить несколько десятков террористов и схроны с оружием и самодельными взрывными устройствами. Также военные нашли пещеры. использовавшиеся джихадистами как укрытия и перевалочные пункты.

По словам задержанных, их главной задачей являлись атаки на колонны техники российских и сирийских военнослужащих, а также диверсии на военных объектах.

Ранее сообщалось, что российские военные развернули колонну армии США в Сирии.