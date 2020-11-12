В Сирии на пути колонны российских военных сработало взрывное устройство

В сирийской провинции Дераа на пути следования российского военного патруля сработало самодельное взрывное устройство. Об этом журналистам рассказал заместитель главы Центра по примирению враждующий стороны в Сирии Александр Гринкевич.
В ходе патрулирования российской военной полиции в сопровождении подразделения сирийских органов безопасности по маршруту Изра — Сахват эль-Камх в провинции Дераа на пути следования колонны в районе населённого пункта Мусейфра произошёл подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства, — цитирует ТАСС представителя военного ведомства.
Гринкевич уточнил, что пострадавших среди российских военных нет. Бронеавтомобиль получил небольшие повреждения.
Как писал NEWS.ru, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что во время военной операции было проверено почти всё оружие России. Он также отметил, что была проверена и отечественная система военного образования. По его словам, удалось выяснить, «так ли учим и тому ли учим».