В Сирии на пути колонны российских военных сработало взрывное устройство

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) заявила о своей причастности к взрыву на кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии.

В Telegram-каналах, связанных с террористами, говорится, что боевики ИГ заложили взрывчатку на кладбище города Джидда, передаёт «Интерфакс». Взрыв на мемориальном кладбище в саудовском городе прогремел во время церемонии, посвящённой окончанию...