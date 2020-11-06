Шойгу: российская армия и оружие прошли «обкатку» в Сирии

https://static.news.ru/photo/7a2901bc-2041-11eb-910a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil/vk.com

Руководители соединений и объединений российской армии всех уровней прошли обкатку в Сирии, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, во время военной операции было проверено почти всё оружие России.

Все командиры полков, командиры дивизий, армий, все командующие округами, все начальники штабов, все начальники служб, все прошли через Сирию за это время, — подчеркнул он в документальном фильме на телеканале «Звезда».

Российский министр также отметил, что была проверена и отечественная система военного образования. По его словам, удалось выяснить, «так ли учим и тому ли учим».

Ранее NEWS.ru писал, что в Русском географическом обществе состоялась презентация книги министра обороны РФ и президента РГО Сергея Шойгу «Про вчера». В 300-страничный сборник вошли более 50 его рассказов-воспоминаний о гражданской войне в Таджикистане, о событиях 1990-х годов в Грузии и на Северном Кавказе.