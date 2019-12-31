https://static.news.ru/photo/62979f3e-2cab-11ea-aae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Во время нападения на школу в зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибло восемь человек, в том числе четверо детей.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным издания, с момента соглашения в 2018 году между Москвой и Анкарой, по которому в Идлибе должны быть запрещены акты агрессии, в зоне деэскалации были убиты более 1300 мирных жителей. Кроме того, после интенсивных нападений более миллиона сирийцев переместились ближе к турецкой границе.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны России за сутки зафиксировало десять нарушений режима прекращения огня в Сирии. Перемирие нарушали в Латакии, Алеппо и Идлибе.