Во время нападения на школу в зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибло восемь человек, в том числе четверо детей.
Об этом
По данным издания, с момента соглашения в 2018 году между Москвой и Анкарой, по которому в Идлибе должны быть запрещены акты агрессии, в зоне деэскалации были убиты более 1300 мирных жителей. Кроме того, после интенсивных нападений более миллиона сирийцев переместились ближе к турецкой границе.
Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны России за сутки зафиксировало десять нарушений режима прекращения огня в Сирии. Перемирие нарушали в Латакии, Алеппо и Идлибе.
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