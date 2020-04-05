В ОАЭ намерены продлить визы иностранцам до конца 2020 года

https://static.news.ru/photo/b0d7982a-7751-11ea-b8c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Eisele-Hein/Global Look Press

Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за распространения пандемии коронавируса намерены оказать помощь иностранцам. Они приняли решение продлить визы всем гражданам иностранных государств, которые имеют вид на жительство, до конца текущего года.

Соответствующее заявление было сделано на видеоконференции правительства. Премьер-министр ОАЭ также отметил, что на сегодняшний день зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

NEWS.ru сообщал ранее, что международная шахматная федерация (FIDE) перенесла президентский совет из Китая в ОАЭ из-за вспышки COVID-19.