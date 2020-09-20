В Минобороны РФ сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

https://static.news.ru/photo/47aedefc-fb78-11ea-9c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

В двух сёлах в Идлибе готовятся провокации. Террористы планируют обвинить армию Сирии в применении химоружия. С таким заявлением выступил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.

В ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населённых пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения, — говорится в сообщении ЦПВС.

Провокации готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещенная в РФ). По данным ведомства, активисты организации «Белые каски» привлечены к инсценировке атаки. Всё происходящее они планируют снимать.

В ЦПВС призвали командиров Незаконного вооружённого формирования (НВФ) «отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», передаёт РИА Новости.

В стране с 2011 года идёт гражданская война. В конфликте участвуют несколько сторон, а именно: правительственные силы президента Башара Асада (их поддерживают Россия и Иран), умеренная оппозиция (эту сторону занимают США, европейские государства, монархии Персидского залива) и радикальные исламистские группировки.

Как писал NEWS.ru, в Сирии на трассе Дамаск — Алеппо восстановлено движение гражданских автомашин. Теперь можно спокойно проехать от Хамы до Алеппо. При этом на трассе встречается много блокпостов сирийской армии, которые контролируют движение, однако в целом обстановка спокойная. Многие автомобилисты также заезжают по дороге в город Саракеб, за который ещё недавно шли бои между армией и боевиками.