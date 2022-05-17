В МИД Ирана назвали причины ситуации вокруг Украины МИД Ирана: причиной ситуации с Украиной стали расширение НАТО и игнорирование безопасности

Мариуполь. Украина / Фото Артем Александров/NEWS.ru

Расширение НАТО и игнорирование Западом соображений безопасности России стали причинами нынешней ситуации вокруг Украины, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. По его словам, ещё одной из причин нынешней ситуации стало игнорирование Западом давних официальных соглашений.

Корень всего того, что мы видим сегодня — <...> это игнорирование политических соображений, соображений сферы безопасности ряда стран, в особенности России, а также соглашений, которые были заключены десятилетия назад, — сказал Хатибзаде.

Немецкое издание Spiegel ранее сообщило о том, что в Национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток. В ходе встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года представитель ФРГ Юрген Хробог, согласно документу, заявил о недопустимости членства стран Восточной Европы в НАТО. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в свою очередь заявил, что этот документ ставит точку в споре России и Запада в вопросе политики «открытых дверей» НАТО для бывших социалистических республик.