В мечетях сектора Газа разрешат пятничные молитвы

https://static.news.ru/photo/23c39bd0-9850-11ea-b87e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 22 мая мечети в секторе Газа откроются для пятничных молитв. Сейчас они закрыты из-за угрозы распространения коронавируса.

Решение об открытии мечетей приняло Министерство по религиозным делам. Согласно ему, они будут открываться постепенно, «начиная с пятницы, 29-го дня месяца Рамадан, что соответствует 22 мая». Как подчеркнули в ведомстве, мечети пока будут открыты исключительно для пятничных молитв, передаёт РИА Новости.

В конце Рамадана будут также открыты мечети для молитвы в праздник Ид аль-Фитр, — говорится в сообщении.

При этом в министерстве призвали больных, пожилых людей, женщин, детей и лиц с хроническими заболеваниями совершать молитвы дома.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в 2020 году праздник Ураза-байрам в честь окончания священного исламского месяца Рамадан пройдёт без массовой молитвы у соборной мечети Москвы в связи с пандемией коронавируса.