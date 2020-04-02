В Иране коронавирусом заразился председатель парламента

https://static.news.ru/photo/afb58edc-74fb-11ea-b5fb-fa163e074e61_660.jpg Али Лариджани Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Медики диагностировали коронавирус у председателя парламента Ирана Али Лариджани.

Политик сдал тест после появления ряда симптомов. В настоящий момент он находится на карантине и проходит лечение, сообщает телерадиокомпания IRIB.

16 марта от коронавируса в ближневосточной стране скончался член Совета экспертов Хашем Батхайи. Он умер в госпитале города Кум.

COVID-19 был диагностирован у первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири. Чиновник сумел победить заболевание и планировал вернутся к работе.

NEWS. ru писал, что из-за пандемии коронавируса власти Ирана приняли решение выпустить из тюрем около 100 тысяч человек. Эта мера является временной, сроки их возвращения не уточняются.

Всего в Иране число случаев заражения коронавирусом достигло 50 468 человек, более 3 тысяч человек скончались, излечились 16 711 пациентов.