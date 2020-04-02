В Иране коронавирусом заразился председатель парламента

Медики диагностировали коронавирус у председателя парламента Ирана Али Лариджани.
Политик сдал тест после появления ряда симптомов. В настоящий момент он находится на карантине и проходит лечение,
16 марта от коронавируса в ближневосточной стране скончался член Совета экспертов Хашем Батхайи. Он умер в госпитале города Кум.
COVID-19 был диагностирован у первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири. Чиновник сумел победить заболевание и планировал вернутся к работе.
NEWS. ru писал, что из-за пандемии коронавируса власти Ирана приняли решение выпустить из тюрем около 100 тысяч человек. Эта мера является временной, сроки их возвращения не уточняются.
Всего в Иране число случаев заражения коронавирусом достигло 50 468 человек, более 3 тысяч человек скончались, излечились 16 711 пациентов.
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