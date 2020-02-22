https://static.news.ru/photo/81f920ba-559a-11ea-8fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Случаи заражения коронавирусом в Иране вынуждают власти закрывать учебные заведения в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, власти провинции Кум, где впервые были зафиксированы случаи заражения и находится наибольшее количество заболевших, закрыли школы и университеты как минимум до вторника. Так же обстоят дела в Голестане. В Гиляне же незапланированные каникулы продлятся до четверга, а в Центральной провинции учебные заведения закрыты уже на неделю.

При этом культурные мероприятия отменены по всей стране до 28 февраля.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. Чтобы остановить распространение инфекции, в январе в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

Как писал NEWS.ru, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 28 человек.